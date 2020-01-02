YURTHABER
  4. Şefkatli ellere Midilli desteği

Şefkatli ellere Midilli desteği

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına yetişmesiyle tanınan Şefkat Evleri Derneği’ne Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan karınca kararınca bir destek daha geldi.Midilli’deki Pallasviakos Spor Kulübünün Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis ile arkadaşlarının kendi aralarında topladıkları paralarla yaptıkları market alışverişlerine ait poşetler Dernek Başkanı Fatma Cavlı’ya teslim edildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına yetişmesiyle tanınan Şefkat Evleri Derneği’ne Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan karınca kararınca bir destek daha geldi.
Midilli’deki Pallasviakos Spor Kulübünün Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis ile arkadaşlarının kendi aralarında topladıkları paralarla yaptıkları market alışverişlerine ait poşetler Dernek Başkanı Fatma Cavlı’ya teslim edildi. Midilli Adası’ndan satın aldıkları bisküvi, şekerleme, çikolata gibi ürünlerin bulunduğu poşetleri, Ayvalık’taki çocuklara dağıtmak üzere Başkan Cavlı’ya teslim eden Yorgos Ampelikiotis’in bu tür jestleri sık sık yaptığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Erdek’te zeytinin, yağa dönüşüm yolculuğuErdek’te zeytinin, yağa dönüşüm yolculuğu
Sahibi yurt dışında olan evin balkonu korkutuyorSahibi yurt dışında olan evin balkonu korkutuyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Şaphane’de yangın: 1 ölü

Şaphane’de yangın: 1 ölü

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:17
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:26

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Çınar Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Unutulmaya Yüz Tutan Geleneksel Kök Boyama Sergisi Açıldı

Unutulmaya Yüz Tutan Geleneksel Kök Boyama Sergisi Açıldı

Edremit Lisesi mezunları pilav gününde buluşacak

Edremit Lisesi mezunları pilav gününde buluşacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.