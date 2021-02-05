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Şehadetinin yıldönümünde adının verildiği park açıldı

05.02.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Şehadetinin yıldönümünde adının verildiği park açıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, şehit savcı Hakan Kılıç’ın adının verildiği park, şehadetinin yıldönümünde törenle açıldı.Görev yaptığı Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 05 Şubat 2012 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, şehit savcı Hakan Kılıç’ın adının verildiği park, şehadetinin yıldönümünde törenle açıldı.
Görev yaptığı Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 05 Şubat 2012 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Şehit savcı için Uğurlu Camisinde okunan mevlidin ardından meslektaşları, ailesi ve sevenleri Meydanbaşı Mezarlığındaki kabri başında buluştu. Buradaki programın ardından Ereğli Belediyesi tarafından yapımı ve peyzaj çalışması gerçekleştirilen Adliye binası yanındaki Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı’nın açılışı yapıldı.
Açılış töreninde konuşan Ereğli Cumhuriyet Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç’ı yakinen tanımak ve gelecek nesillere tanıtmak gerektiğini söyledi. Başsavcı Akkiraz, “Şehidimiz baba ocağında, ana kucağında değil hain PKK terör örgütü tarafından görevi başında şehit edildi. Bir hilal uğruna, bu vatan uğruna nice şehitler verdik. Şehitlerimiz bizim için nurlu, gazilerimiz onurludur. Bu duygularla merhum şehidimiz Hakan Kılıç’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere hepimize başsağlığı diliyorum" dedi.

“Adalet yolunda bir adım geri atmayacağız”
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise konuşmasında, Hakan Kılıç ile mesai arkadaşı olduğunu, arkadaşının gözlerinin önünde şehadete yürüdüğünü anlattı. Başsavcı Aydemir, “Bir meslektaştan öte kardeş gibiydik. Şehadeti eşi ve benim gözlerimin önünde oldu. 9 yıl oldu o anı hiç unutmadım. Hakan Kılıç’ın kanı için yemin olsun ki, bütün meslek şehitlerimiz üzerine ant olsun ki, adalet yolunda bir adım geri atmayacağız. Bu uğurda bedel ödedik ödemeye de devam edeceğiz. Bu vatandan ne bir çakıl taşı aldırtırız, nede bu bayrağı bir milim indirtiriz. Biz o kanla yemin ettik ve bu yemini ebediyete taşımaya kararlıyız. Asla adalet mücadelemizi bırakmayacağız. Acıyla yürüyeceğiz ama bırakmayacağız" diye konuştu.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da, parkın hayırlı olmasını dileyerek, vatan için canını seve seve feda eden tüm şehitleri rahmetle andı.
Konuşmalarının ardından parkın açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Parkta fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Şehadetinin yıldönümünde adının verildiği park açıldı

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