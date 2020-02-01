YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 01.02.2020 21:10 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesince yapımını tamamlanan Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakımevi törenle hizmete açıldı.Yarbay Şemsettin Mahallesi’nde hizmete açılan Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin açılışında konuşan mahalle muhtarı Hakan Çifçi, kreş için belediye başkanına teşekkür ederek, “Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın göreve geldiği ilk andan itibaren bir tek düşüncesi vardı eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı Tarsus için, yarınlara umutla bakan bir kent olması için hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak gecesini gündüzüne katarak çalışmaktı” dedi.Tarsus’un köklü ailelerinden olan Seher Togo’nun oğlu Selçuk Togo ise “Bundan 82 yıl önce Tarsus iş hayatının girişine eğitim dünyası için başlatan annem Seher Togo ismi bugün ne kadar anlamlı ki, bir eğitim kurumuna veriliyor.

Tarsus Belediyesince yapımını tamamlanan Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakımevi törenle hizmete açıldı.
Yarbay Şemsettin Mahallesi’nde hizmete açılan Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin açılışında konuşan mahalle muhtarı Hakan Çifçi, kreş için belediye başkanına teşekkür ederek, “Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın göreve geldiği ilk andan itibaren bir tek düşüncesi vardı eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı Tarsus için, yarınlara umutla bakan bir kent olması için hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak gecesini gündüzüne katarak çalışmaktı” dedi.
Tarsus’un köklü ailelerinden olan Seher Togo’nun oğlu Selçuk Togo ise “Bundan 82 yıl önce Tarsus iş hayatının girişine eğitim dünyası için başlatan annem Seher Togo ismi bugün ne kadar anlamlı ki, bir eğitim kurumuna veriliyor. Hem gururluyuz hem de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Seher Togo’nun Tarsus’ta ilk kadın girişimci olarak yaptıklarıyla örnek olduğunu belirterek, "Bu kentin en önemli ögesinin eğiten bir kent olması, üreten bir kent olması, sağlıklı ve kültürlü bir kent olması diye baştan beri bir sloganımız vardı. O slogandan asla ödün vermeyeceğiz. Daha dün Gandhi’nin ölüm yıldönümüydü. Gandhi ne verdi bize? Adalet aşıladı, anlayış aşıladı, ahlak aşıladı. İnsan olanın mutlaka bilmesi gereken ögeleri dört başlık altında topladı. Hayatımda öyle bir sembol oldu ki, üç kriter için sembol oldu. Birisi ırkçılığa karşı geldi, ikincisi eşit haklar için mücadele etti, üçüncüsü de barış için mücadele etti. Benim verdiğim mücadele de bu arkadaşlar” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Müdür Yardımcısı Sezer, 5 bin TL’lik 3D yazıcı projesini bin TL’ye mal etti

Müdür Yardımcısı Sezer, 5 bin TL’lik 3D yazıcı projesini bin TL’ye mal etti

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Hastaneden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ uyarısı

Hastaneden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ uyarısı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Mersin Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:37
Öğle
13:00
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Ata Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Işınsu Eczanesi
Merkez
Jale Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Kilikya Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de 800 köpek ve 550 kedi sahiplendirildi

Mersin’de 800 köpek ve 550 kedi sahiplendirildi

Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.