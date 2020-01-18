Şehid Bedirhan bebeğin isminin verildiği sergi açıldı

“Bir arada olmamız her türlü tehdidi ortadan kaldırır”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Büyük yürekli yiğit kardeşlerimizin sayesinde ülkemiz dimdik ayakta inşallah dimdik ayakta kalacak ve daha güçlü bir şekilde gelecek günlere kendisini taşıyacak. Kritik bir coğrafyadayız; gerçekten barınmamızın ayakta kalmamızın çok önemli karar ve kararlılıkla devam ettirilmesi gereken bir davranış sonucu ancak mümkün olabileceği bir coğrafyadayız. Şuan yaşadığımız ortama, üzerimize gelenlere bakınız. İçerideki hain uzantılarına bakınız. Dışarıdaki düşmanlarımız eskiden olduğu gibi kendini gizleyerek değil çok açıkça kendini ifade ettiği son duruma ve son tahlile bakınız. Demek ki çok daha güçlü olacağız ve bu gücün en önemli motivasyon kaynağı olan birlik ruhunu çok daha diri ve canlı tutacağız. Bileceğiz ki her türlü fikir farklılıklarına rağmen bir arada olmamız bu telaşı bu tehdidi savabilir ve ortadan kaldırabilir” dedi.

Savcı Mehmet Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz acılarının hala çok taze olduğunu ifade ederek, “Eğer söz konusu bu devletin bölünmez bütünlüğü ve bekası ise bizim canımız feda olsun. Ben de bir şehit babasıyım aynı zamanda bir gazi çocuğuyum. Babam Kore gazisi, biz pek yabancı değiliz bu toprak için ölmekten ve feda olmaktan. Bizi yıldıramayacaklar. Allah hepinizin evladını bağışlasın, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” diye konuştu.

Sergi sonrasında birlik ve beraberlik adına fotoğraf çektirildi.

