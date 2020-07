Şehidin adını taşıyan okulu hırsızlar talan etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde hırsızların dadandığı okulda musluk bataryalarından alüminyum pencerelere ve mermerlere kadar her şey çalındı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, temin ettikleri 40 musluk bataryası ve okul malzemelerini okul yetkililerine teslim etti.

Keşanlı Piyade Er Akın Buluş, 26 Şubat 2015’te Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde cinnet getiren bir askerin piyade tüfeğinden çıkan mermilerle şehit düşmüştü. Buluş’un adı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisindeki 700 Evler Konutları içerisinde 5 yıl önce yapılan okula verilmişti. Aradan geçen 5 yılda okul hırsızlar tarafından adeta talan edildi. Musluk bataryalarından demir kapılarına, alüminyum pencerelerinden trabzan korkuluklarına, duvar parmakları, mermerler, okul giriş kapısı ve hatta bayrak direğine kadar pahada ne varsa alıp götüren hırsızlar sebebiyle okul ağır hasar gördü. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlar yakalandı ancak korona virüs sonrasında 302 öğrencisiyle eğitime başlayacak okulda musluk bataryaları ve lavaboların dahi olmaması üzerine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile birlikte okulu ziyaret etti. Yetkililer, öğrencilerin eğitiminin aksamaması için temin ettikleri 40 adet musluk bataryası ve okul malzemelerini okul yetkililerine teslim etti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, "Her gece okul patlatılır mı? Üzülüyorum, buraya geldikçe ağlıyorum. Buraya güvenlik şart, ama mahallenin öncelikle sahip çıkması gerekir. Şehidimizin adına sahip çıkamıyoruz, bu çocuk bizim çocuğumuz, o da bu mahallede oynadı ve büyüdü. Ona sahip çıkamazsak neye sahip çıkacağız?" dedi.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu da bölgede yaşayan vatandaşların okullarına sahip çıkmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Okulumuzda meydana gelen bu talihsiz olay sonucunda biz de Keşan Belediyesi olarak nasıl destek olabiliriz diyerek okul müdürümüz ve muhtarlığımız ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yeni dönemde öğrencilerimizin mağdur olmaması için belediyemiz tarafından Milli Eğitim işbirliği içerisinde okulumuzun eksikliklerini tamamladık. Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şartlarda yapabilmesi için belediye imkanları dahilinde her türlü desteğe devam edeceğiz" dedi.