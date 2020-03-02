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Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

İdlib’te yaşanan alçak saldırıda şehit olan Birhan Er’in anısına Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde belediye binası önünde pilav ve ayran dağıtıldı.Geçtiğimiz hafta Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen 34 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er, binlerce kişinin katılımıyla Çorlu Şehitliği’ne defnedilmişti.

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

İdlib’te yaşanan alçak saldırıda şehit olan Birhan Er’in anısına Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde belediye binası önünde pilav ve ayran dağıtıldı.
Geçtiğimiz hafta Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen 34 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er, binlerce kişinin katılımıyla Çorlu Şehitliği’ne defnedilmişti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er’in anısına ailesinden Cemalettin Er tarafından Muratlı Belediye binası önünde pilav ayran dağıtıldı.
Aslen Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi’nden olan Er ailesine taziyede bulunan Belediye Başkanı Nebi Tepe ise vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canını feda eden kahraman şehidimize borcumuzu ödememizin mümkün olmadığını dile getirerek, bir kez daha şehide rahmet, ailesine ve Türk milletine ise başsağlığı diledi.

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