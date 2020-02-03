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Şehidin ismi güreş turnuvasına verildi

SAMSUN HABERLERİ  | 03.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit güreşçi Hakan Altıkatoğlu anısına Gençler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi.Canik Yaşar Doğu Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2020 faaliyet programında yer alan gençler serbest, grekoromen ve bayanlar il birinciliği kategorilerinde Türkiye Şampiyonası’nda ili temsilen yarışacak sporcular belirlendi.12 Haziran 1998’de Tatvan’da şehit olan Hakan Altıkatoğlu’nun isminin verildiği turnuvada birinci gün serbest branşında 48 sporcu, ikinci gün grekoromen ve bayanlarda 36 erkek, 9 kadın sporcu yarıştı.Şehidin babası Mustafa Altıkatoğlu, “Şehit ve gaziler sayesinde kutsal vatan topraklarında özgürce yaşıyoruz.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit güreşçi Hakan Altıkatoğlu anısına Gençler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi.
Canik Yaşar Doğu Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2020 faaliyet programında yer alan gençler serbest, grekoromen ve bayanlar il birinciliği kategorilerinde Türkiye Şampiyonası’nda ili temsilen yarışacak sporcular belirlendi.
12 Haziran 1998’de Tatvan’da şehit olan Hakan Altıkatoğlu’nun isminin verildiği turnuvada birinci gün serbest branşında 48 sporcu, ikinci gün grekoromen ve bayanlarda 36 erkek, 9 kadın sporcu yarıştı.
Şehidin babası Mustafa Altıkatoğlu, “Şehit ve gaziler sayesinde kutsal vatan topraklarında özgürce yaşıyoruz. Şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda ederken gazilerimiz de bedenlerini vatan ve millet için, bayrak ve ezan için siper etti. Güreşte Samsun Bölge Şampiyonluğu gibi birçok başarılara imza atan canım Hakan’ımı ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Hakan’ım sen bizimlesin, ölmedin yaşıyorsun. Bu turnuvaya ismi verilmesi bizi de gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilci Harun Erkan, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün direktifleri ve Güreş İl Temsilciliğimizin planlamasıyla turnuvanın şehit olan güreşçimizin ismiyle düzenlenmesine karar verilmiştir. Turnuvaya 3 kategoride 93 sporcu katıldı. Burada serbest kategorisinde birinci olanlar 17

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