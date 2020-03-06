Şehidin ismi kütüphane ve okullarda yaşatılacak

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, İdlib Şehidi Piyade Teğmen Bayram Olgun’un vasiyetini yerine getirdi. Tepekent Mahallesi’ne kazandırılan kütüphane törenle açılırken şehidin ismi de mahallede yer alan iki okula verildi.

Bahar Kalkanı Harekatı esnasında şehit düşen Konyalı Piyade Teğmen Bayram Olgun’un doğup büyüdüğü Tepekent Mahallesi’ne istediği kütüphane vasiyeti gerçekleşti. Selçuklu Belediyesi daha önce hizmete sunduğu Tepekent Ticaret Merkezine şehidin adının verildiği kütüphane kazandırdı. Kütüphane açılışı öncesinde düzenlenen törenle de mahallede yer alan iki okula Şehit Bayram Olgun’un ismi verildi.

“O artık 81 milyonun kalbinde”

Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun’un isminin verildiği kütüphanenin açılışında konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Az önce okulumuza kahraman şehidimizin adını verdik. O artık 81 milyonun kalbinde ve inşallah Allah nezdinde de en yüce makamda. Bizlere düşen bundan sonra onu bütün dualarımızda anmak, geride kalanlara da sahip çıkmak onların emrinde, hizmetinde olduğumuzu hiçbir zaman unutturmamak ve unutmamaktır. Bu manada yine yeni yetişen gençlerin onun gibi kahraman, yüce ruhlu, vatan sevgisiyle donanmış, okuyan, iyi bir insan olması için eğitim kurumlarına adını vermeye karar verdik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok hızlı bir çalışma yaparak önce ortaokullarımıza şehidimizin adını verdi. Yine aynı şekilde belediye başkanımız da çok hızlı bir şekilde şehidimizin 3 yıl önceki bir dileğini derhal yerine getirdi. İnşallah Tepekentimizin pırıl pırıl evlatları, öğrencileri hatta yetişkinleri, erkekleri, kadınları onun adıyla oluşturulan mekanda her bir yönden kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bu binaya her girdiklerinde kitaplarını okurken derslerini çalışırlarken, şehidimizin adını görecekler. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar ve okuyacakları dualarla Fatihalarla inşallah ruhunu şad edecekler. Ben kahraman şehidimize yüce Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Kalanlarına sabır diliyorum” dedi.