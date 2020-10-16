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Şehidin kardeşine kız istedi

ADANA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, şehit jandarma er Kadir Görgülü’nünkardeşine kız istedi.2016 yılında Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK’lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma er Kadir Görgülü’nün kardeşi Mehmet Ali, Pınar Erbaşlı ile hayatını birleştirme kararı aldı.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, şehit jandarma er Kadir Görgülü’nün
kardeşine kız istedi.
2016 yılında Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK’lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma er Kadir Görgülü’nün kardeşi Mehmet Ali, Pınar Erbaşlı ile hayatını birleştirme kararı aldı. Kadir Görgülü ve babası Süleyman Görgülü, kız isteme merasimine Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’i davet etti.
Ailenin isteği karşısında duygulanan ve onları kırmayan Özer, İmamoğlu ilçesi Ağzıkaraca Mahallesi’ndeki Erbaşlı’nın evine gitti.
İl Müdürü Özer, ailelerle bir süre sohbet edip "Allah’ın emri, peygamberin kavliyle" aynı zamanda mahallenin muhtarı olan baba Mehmet Erbaşlı’dan kızını istedi. Baba Erbaşlı da, Özer’e merasime katıldığı için teşekkür ederek kızını verdi.
İl Müdürü Özer, “Devlet, şehit ailelerimizi sadece acılarında değil, mutluluklarında da yalnız bırakmaz. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, evlatları bizlere emanet. Onlar bizler için canlarını feda ettiler, hakları asla ödenmez” ifadesini kullandı.

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