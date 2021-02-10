’Şehir’ 38. sayıya ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda yayın hayatını sürdüren Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin 38’inci sayısı okurları ile buluştu.

Şehrin ihtiyaçlarını sadece imar ve altyapı gibi faaliyetlerden ibaret görmeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve gönül belediyeciliği anlamında da hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Bugüne kadar Kayseri kültürü ve değerlerine ilişkin onlarca kitap yayımlayan, bunların yanı sıra yüzlerce de süreli yayına imza atan Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat envanterinde bulunan Şehir Dergisi’nin 38. sayısını okurlarla buluşturarak bu konudaki kararlığını devam ettirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin süreli yayını olan ve Kayseri’ye ilişkin önemli, ilginç ve değerli bilgileri okurlarına aktaran Şehir Kültür Sanat Dergisi, zengin içerik ve yüz sayfayı aşan ebatları ile adeta kitap gibi dergi olma özelliğini sürdürüyor.

Yayın hayatına 38’inci sayı ile devam eden dergi içeriğinde, ‘deneme, makale, söyleşi, inceleme, kültür, tarih’ gibi pek çok tür ve konuda bilgilere yer veriyor. 2021 yılının ilk dergisi olan 38’inci Şehir Kültür Sanat Dergisi, okurunun ilgiyle okuyacağı nitelikte. Şehri, hemen her yönü ile yansıtmaya çalışan yayın kurulu üyeleri, tarihi ve kültürel kaynaklardan derledikleri bilgiler ile ilgilisine adeta şehrin şifrelerini sunuyor.



