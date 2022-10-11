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Şehir dışında üniversite okuyan Şanlıurfalı kız öğrencilere 400 lira burs verilecek

11.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir dışında üniversite okuyan Şanlıurfalı kız öğrencilere 400 lira burs verilecek

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, şehir dışında üniversite okuyan Şanlıurfalı 250 kız öğrenciye burs vereceklerini bildirdi.

Vali Ayhan, makamında düzenlediği basın toplantısında, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"İlk etapta 250 kız öğrencimize aylık 400 lira burs verilecektir. Burs oranını ve öğrenci sayısını ilerleyen dönemlerde artırmayı hedefliyoruz. 8 ay boyunca bursumuz devam edecek. Bir başvuru sitesi de hazırladık. İstenen bilgiler doldurularak başvurular yapılacak. 21 Ekim'e kadar ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimiz müracaatta bulunabilir. Başvuru sonuçlarını da yine site üzerinden duyuracağız. Şeffaf ve objektif bir şekilde desteklerimiz sürecek. Kız çocuklarımızı da eğitimi de önemsiyoruz. Burslar Valilik koordinesinde yürüyecek. Vakıflar, hayırseverler, iş adamlarından da destek bekliyoruz. Çok kıymet verdiğimiz çok özel bir çalışma. İlerleyen dönemlerde dokunduğumuz çocukların sayısını artıracağız. Çam sakızı çoban armağanı olarak düşünüyoruz. Emeği ve katkısı olanlara şimdiden teşekkür ediyorum."

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