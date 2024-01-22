YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Şehir dışından gelen yankesiciler dönüş yolunda yakalandı

Şehir dışından gelen yankesiciler dönüş yolunda yakalandı

İHA İHA
22.01.2024 15:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’ya il dışından gelen ve sarraflar çarşısı civarında bir kişinin çantasından 27 bin lirayı çalan şüpheliler, trenle döndükleri şehirde istasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da sarraflar çarşısında döviz bürosunda çantasındaki paraların çalındığını fark eden bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İş yerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelileri tespit etti. Şahısların Konya’ya hızlı tren ile geldiğini belirleyen polis, tren dönüş seferlerini incelemeye aldı. Dönüş seferlerinde 600 kadın yolcudan ikisinin sabıkasının olduğunu ve eşkal olarak uyduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin gideceği ildeki ekiplerle irtibata geçti. Yankesiciler tren istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 48 yaşında 16 suç kaydı bulunan Serap M. ve 51 yaşında 9 suç kaydı bulunan Deniz U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’de aranması olan 25 şüpheli yakalandıKırklareli’de aranması olan 25 şüpheli yakalandı
Melikgazi’de Karne Şenliği başlıyorMelikgazi’de Karne Şenliği başlıyor
Köşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralıKöşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 22 Ocak Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:06
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Pazartesi

Zeki eczanesi
Meram
Mehmet eczanesi
Hadim
Eczane 2023 eczanesi
Ilgin
Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.