Şehir dışından gelen yankesiciler dönüş yolunda yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya’da sarraflar çarşısında döviz bürosunda çantasındaki paraların çalındığını fark eden bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İş yerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelileri tespit etti. Şahısların Konya’ya hızlı tren ile geldiğini belirleyen polis, tren dönüş seferlerini incelemeye aldı. Dönüş seferlerinde 600 kadın yolcudan ikisinin sabıkasının olduğunu ve eşkal olarak uyduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin gideceği ildeki ekiplerle irtibata geçti. Yankesiciler tren istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 48 yaşında 16 suç kaydı bulunan Serap M. ve 51 yaşında 9 suç kaydı bulunan Deniz U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

