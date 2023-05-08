Şehir dışından ilgi çok, yerel halk bilmiyor

Eskişehir’in tarihi lezzeti olan met helvası, şehir dışındaki vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı. İl ve yurt dışından gelen turistlerin mutlaka denediği lezzetlerden birisi olan met helvasının, yerel halk tarafından yeterince tanınmadığı belirtildi. Esnaflardan, yerel halkın met helvasına talebinin az olduğu bilgisi edinilirken, turistlerin met helvasını çok araştırdığı ve buna bağlı olarak çoğu Eskişehirliden daha bilgili olduğu öne sürüldü. Eski zamanlarda met helvasının bakkallarda pişmaniye olarak satıldığı aktarılırken, bu durumun met helvasının iyi tanıtılmamasından kaynaklandığı kaydedildi. Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde esnaflık yapan Hüseyin Güntop ise, met helvasının yapılışının ve tadının pişmaniyeden çok farklı olduğunu dile getirdi.

“VATANDAŞLAR ÇUBUK ŞEKLİNDE PİŞMANİYE İSTEDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR, HÂLBUKİ O MET HELVASI”

Eskişehir’de met helvacısı olan Hüseyin Güntop, sosyal medya ve internet aracılığıyla met helvasının daha da ünlendiğini söyledi. Turistlerin met helvasına yoğun ilgi gösterdiğini, yerel haklın ise met helvasını pek bilmediğini ifade eden Güntop, “Maalesef Eskişehirlilerin büyük bir bölümünün met helvasından haberi yok. Pişmaniye olarak biliyorlar, eskiden bakkallar met helvasını pişmaniye diye satardı. Yani satanlar bile met helvasının ne olduğunu bilmiyormuş. Fakat günümüzde yaygınlaşmaya başladıktan sonra bile bunu sadece belli bir kesim bilmeye başladı. Özellikle sosyal medya ve internet aracılığıyla met helvamız Eskişehir’in de dışına çıkarak şehirlerarasında çok yoğun bir ilgi görüyor. Adana, Kayseri, Van ve Antalya gibi ülkemizin çeşitli noktalarından burayı gezmeye gelenler ‘Eskişehir’in neyi meşhur’ diye arattıkları zaman karşılarına çibörek ve met helvası çıkıyor. Dolayısıyla buraya nokta atışı geliyorlar, ancak yerel halkın böyle bir alışkanlığı yok. Kendi şehirlerini bilmiyorlar, bilen de yanlış biliyor. Vatandaşlar pişmaniye almak için geliyorlar, çeşitlerimizi gösteriyoruz ve çubuk şeklinde olanı istediklerini söylüyorlar. Hâlbuki o met helvası. Bunların yapılışları ve tadı çok farklı. Biz met helvasını bir türlü pişmaniyeden ayırtamadık. Bu bize yansıtılmamasıyla, tanıtılmamasıyla alakalı bir şey. Ben bile 30-35 yaşıma kadar met helvasının ne olduğunu bilmiyordum” dedi.

