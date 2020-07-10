Şehir hastanelerinin sağlık personeli ihtiyacını SANKO Üniversitesi karşılayacak

Son zamanlarda Türkiye genelinde yaygınlaşan şehir hastaneleri nedeniyle SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümlerine 2020-2021 akademik döneminde öğrenci alınması kararını verdi.

SHMYO Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında birçok şehir hastanesinin açıldığını, 2019-2021 yılları arasında da yenilerinin açılmasının planlandığını söyledi. Gaziantep’te 88 aktif sağlık kuruluşunun bulunduğunu ve Bin 875 yataklı şehir hastanesi inşaatının devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özkur, “Bu hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının daha işlevsel hale getirilebilmesi ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için yardımcı sağlık personeline duyulacak ihtiyacı karşılamak önemlidir” dedi. 600 yataklı SANKO Üniversitesi Hastanesi arasında 2017 tarihinde iş birliği protokolünün imzalanmasıyla hastanenin 3’üncü basamak eğitim hastanesi özelliği kazandığını belirten Prof. Dr. Özkur, “Ülkemizde üniversite hastanesi olan tek vakıf üniversitesiyiz. Derslerimiz, ağırlıklı olarak tıp fakültesi kökenli akademisyenlerimiz tarafından verilecek. Klinik uygulamalarda öğrencilerimizin tamamı hastanemizi kullanabilecekleri gibi mezun öğrencilerimizin hastanemizde istihdam edilebilme imkanları olabilecek. İlimiz Ortadoğu ülkelerinden gelebilecek yabancı uyruklu öğrenciler için avantajlı bir konumda. Bu öğrencilerin, açılması planlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümlerine katılımı ülkemiz ve bölgemiz için yeni ekonomik kaynaklar sağlayacaktır. Bu yıl her bölüm için 14 ücretli, 20 yüzde 25 indirimli, 6 tam burslu olmak üzere 40’ar öğrenci, yüksekokulumuza toplamda 160 öğrenci almayı hedefliyoruz” dedi.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölüm Başkanı ve Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ ise amaçlarının teşhis ve tedavi için röntgen, floroskopi, mamografi, anjiyografi, nükleer tıp görüntüleme, kemik dansitometre, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme cihazlarını etkin kullanabilen, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilen, cihaz ve ekipmanların kontrollerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip yardımcı sağlık personeli yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünün Gaziantep’teki diğer üniversitelerde bulunmadığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi İkidağ, “Üniversite hastanemizdeki radyoloji bölümümüzde son teknolojiye sahip cihazlar yardımı ile tüm radyolojik işlemler yapılabilmektedir. Bu programda uzman kadronun katkılarıyla öğrencilere pratik kazandırılarak eğitim verilecek” ifadelerini kullandı.

SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Erdal Uysal, ameliyathane teknikerini, “cerrahi malzeme ve aletlerin kullanıma hazır hale gelmesini, ameliyatların steril olduğu kadar güvenli ortamda gerçekleşmesini sağlayan, bu işlemler sırasında hekimin uygun bulduğu durumlarda ameliyat ekibine yardımcı olan sağlık personeli” diye tanımladı.

Bu programda öğrencilere teorik eğitimle birlikte, pratik eğitim ve ameliyathane ortamında tecrübe kazanma imkanı verilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Doç. Dr. Uysal, şöyle konuştu:

“Bölgemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının ameliyathane teknikeri ihtiyacı bulunmaktadır. Üniversite hastanemizde mikro cerrahi dahil özellikli ameliyatların yapılabildiği, istendiğinde yapılan ameliyatların kamera ile kaydedilebildiği ve/veya uzaktan izlenerek eğitim yapılabildiği tam donanımlı 10 ameliyathane bulunmaktadır.”

SHMYO Anestezi Bölüm Başkanı ve Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek de bu ameliyathanelerde pratik ve uygulamalı dersler gerçekleştirileceğinden, öğrencilerin yeterli vaka sayı ve çeşitliliğinin yanı sıra, zengin öğretim üyesi kadrosuyla iyi bir anestezi teknikerliği eğitimi alacaklarına dikkat çekti.

Anestezi teknikerinin, uzman hekimin yardımına ihtiyaç duyacağı anestezi işleminin güvenli başlatılması, bitirilmesi, ameliyat süresince hastanın yaşamsal verilerinin izlenmesi, vb. işlemlerden sorumlu sağlık personeli olduğuna vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Şimşek, “Teknikerler, ameliyathane ortamında anesteziye ait ekipmanlara hakim, güç, dikkat ve sabırla görevlerini yerine getirirler” ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Şimşek, öğrencilere teorik eğitimle birlikte pratik eğitim vermeyi ve alanında aranan niteliklere sahip, tam donanımlı anestezi teknikerleri yetiştirilmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

İlk ve Acil Yardım Bölüm Başkanı ve Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz ise SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinin, her türlü müdahalenin yapılabildiği, hasta yoğunluğu bulunan, bölüm öğrencilerinin iyi bir eğitim almalarına imkan sağlayacak kapasitede olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

“Acil tıp teknikeri, hayati risk taşıyan hastaya ya da yaralıya ilk müdahalede bulunan ve sağlık kuruluşuna güvenle ulaştırılmasını sağlayan sağlık personelidir. 112 Acil Çağrı Merkez ve İstasyonları, acil servis ve ambulans hizmeti sunan sağlık kuruluşları ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev yapabilmektedirler. Bu programda uzman kadronun katkılarıyla gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle öğrencilere pratik de kazandırılmaktadır.”

