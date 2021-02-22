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Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi bölgeye hizmet veriyor

22.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da depremde ve pandemi sürecinde ön plana çıkan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesiyle de bölgeye hizmet veriyor.Elazığ’da 22 Ocak’ta meydana gelen deprem ve ardında Korana virüs sürecinde verdiği sağlık hizmeti ile ön plana çıkan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, hem kente hem de tüm bölgeye hizmet ediyor.

Elazığ’da depremde ve pandemi sürecinde ön plana çıkan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesiyle de bölgeye hizmet veriyor.
Elazığ’da 22 Ocak’ta meydana gelen deprem ve ardında Korana virüs sürecinde verdiği sağlık hizmeti ile ön plana çıkan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, hem kente hem de tüm bölgeye hizmet ediyor. Hastane bünyesinde bulunan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, mevcut bazı aksaklıkların giderilmesinin ve çocuk yoğun bakım uzmanlarından birinin atanmasından sonra tam kapasite ile aktif olarak kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı’nca 3’üncü düzey Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi olarak tescil edilen, en son teknoloji ile uyumlu tıbbi cihazlarla donatılan ve 13 adet tek kişilik izole yoğun bakım odası bulunan klinik, kent başta olmak üzere tüm bölge illere de hizmet veriyor.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde multidisiplinler yaklaşımıyla kritik çocuk hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek verildiğini belirten Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şahin Sincar, “Yaşamsal fonksiyonları risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Yenidoğan döneminin bitiminden 1 ay- 18 yaş arası çocuklar, vücut yapısı, fizyolojisi ve psikolojisiyle yetişkinlerden çok farklıdır. Yoğun bakım takip ve tedavisi gerektiren durumlarda yetişkin yoğun bakımları, çocukların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalır. Bu nedenle çocukluk yaş grubunda görülen hastalıkların ve tedavilerinin farklılık göstermesi nedeniyle bu yaş grubundaki kritik hasta çocuklar çocuk yoğun bakımlarda tedavi edilmektedir. Çocuk yoğun bakım üniteleri, bebekliğin ve çocukluğun her döneminde acil vakaların tedavi ve kontrolüne yönelik ekipmanlarla donatılır” dedi.
Çocuk yoğun bakım ünitelerinde çocuk hastalıkların 24 saat kesintisiz olarak izlendiğini aktaran Dr. Sincar, “Yoğun bakım ünitelerinde hasta mahremiyetinin korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi, gerekli hijyenin sağlanması ve hasta konforunun sağlanması gibi hususlara yönelik olarak çocuk yoğun bakım ünitelerinde izole ve tekli odalar yer alır. Ünitemiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile entegre olarak kritik durumdaki çocukların kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir merkezdir. Kliniğimizde 13 adet tek kişilik izole yoğun bakım odası mevcuttur. Yoğun bakım ünitemizde izolasyon tedbiri gerekecek hastalar için ayrılmış 1 adet temas ve solunum izolasyon odası bulunmaktadır” diye konuştu.

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