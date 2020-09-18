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Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ihalesi yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiği Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapımı işleriyle ilgili ihaleyi kazanan firma belli oldu.Yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiği Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ihalesi bugün yapıldı, 4 firma teklif verdi.

Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ihalesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiği Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapımı işleriyle ilgili ihaleyi kazanan firma belli oldu.
Yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiği Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ihalesi bugün yapıldı, 4 firma teklif verdi. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nin ihalesi Ankara’da gerçekleşti. Yaklaşık maliyeti 323 Milyon 491 bin 722,16 TL olarak belirlenen proje için ihalede 4 firma teklif verdi. İhalede verilen en uygun teklif 284 milyon TL oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapacağı yatırımlar için kaynak yaratmaya devam ediyor. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devrederek 300 Milyon TL’lik kaynağı elinde tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önce de yaklaşık 5 Milyar TL’lik maliyeti olan metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devretti.

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