YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği eğitimi başladı

Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği eğitimi başladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde 6 ilden katılımcının olduğu "Acil Bakım Hemşireliği" eğitimi başladı.Şehir Hastanesi tarafından ikinci kez düzenlenen "Acil Bakım Hemşireliği" eğitimi Elazığ, Tunceli, İstanbul, Hakkâri, Isparta ve Tokat’dan 20 kursiyerin katılımı ile verilmeye başlandığı bildirildi.

Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği eğitimi başladı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde 6 ilden katılımcının olduğu "Acil Bakım Hemşireliği" eğitimi başladı.
Şehir Hastanesi tarafından ikinci kez düzenlenen "Acil Bakım Hemşireliği" eğitimi Elazığ, Tunceli, İstanbul, Hakkâri, Isparta ve Tokat’dan 20 kursiyerin katılımı ile verilmeye başlandığı bildirildi. 17 Nisan’a kadar devam edecek olan eğitimlerin ardından başarılı kursiyerlere sertifika verileceği aktarıldı.Kurumun daha önce bir kez Acil Bakım Hemşireliği, iki kez de Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programı düzenlediği kaydedildi.
Eğitim programları düzenleyerek sağlık sistemindeki uzmanlaşma çalışmalarına katkı sunma gayreti içinde olduklarını belirten Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk,"Hastanemiz açıldığından beri 5. sertifikalı eğitim programını düzenledik. Bunlardan 3 tanesi tamamlandı. Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı eğitim programımız başladı. Çalışmalarını tamamladığımız 3.Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programımız da 7 Nisan’da başlayacak. Eğitim çalışmalarının öneminin bilinciyle hareket ederek bu tür eğitim programları düzenlemeye devam edeceğiz"dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Elazığ Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:38
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

Elazığ Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Ataşehir Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’da kentsel dönüşüm çalışmaları

Elazığ’da kentsel dönüşüm çalışmaları

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.