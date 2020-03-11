Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği eğitimi başladı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde 6 ilden katılımcının olduğu "Acil Bakım Hemşireliği" eğitimi başladı.

Şehir Hastanesi tarafından ikinci kez düzenlenen "Acil Bakım Hemşireliği" eğitimi Elazığ, Tunceli, İstanbul, Hakkâri, Isparta ve Tokat’dan 20 kursiyerin katılımı ile verilmeye başlandığı bildirildi. 17 Nisan’a kadar devam edecek olan eğitimlerin ardından başarılı kursiyerlere sertifika verileceği aktarıldı.Kurumun daha önce bir kez Acil Bakım Hemşireliği, iki kez de Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programı düzenlediği kaydedildi.

Eğitim programları düzenleyerek sağlık sistemindeki uzmanlaşma çalışmalarına katkı sunma gayreti içinde olduklarını belirten Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk,"Hastanemiz açıldığından beri 5. sertifikalı eğitim programını düzenledik. Bunlardan 3 tanesi tamamlandı. Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı eğitim programımız başladı. Çalışmalarını tamamladığımız 3.Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programımız da 7 Nisan’da başlayacak. Eğitim çalışmalarının öneminin bilinciyle hareket ederek bu tür eğitim programları düzenlemeye devam edeceğiz"dedi.

