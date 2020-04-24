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Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar unutulmadı.Kayseri Şehir Hastanesi çocuk servislerinde tedavi gören çocuklara, ATM Sağlık ve ISS tarafından nötropenik olarak hazırlanan hamburger ve kurabiyeler ikram edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar unutulmadı.
Kayseri Şehir Hastanesi çocuk servislerinde tedavi gören çocuklara, ATM Sağlık ve ISS tarafından nötropenik olarak hazırlanan hamburger ve kurabiyeler ikram edildi. Çalışan personel palyaço kıyafeti giyip, şarkılar eşliğinde çocukların odalarına girerek özel olarak hazırladıkları yiyecekleri ikram etti. Personeller ayrıca çocuklara balonlar ve hediyeler vererek bayramlarını kutladı. Karşılarında palyaço kıyafeti giyen hastane personelini gören çocuklar, gönüllerince eğlendi. Öte yandan çocuk acil servisinde ayaktan müracaat eden çocuklara da balon ve hediyeler dağıtıldı.
TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri Devlet Hastanesi’nde de saat 21.00’de personel İstiklal Marşı okudu. Acil servis önünde toplanan hastane personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

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Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Ela Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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