YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şehir Hatları vapurlarında "düdük çalma" eylemi devam ediyor

Şehir Hatları vapurlarında "düdük çalma" eylemi devam ediyor

02.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'ye bağlı vapurlarda, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlatılan "düdük çalma" eylemi sürüyor.

Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan düdük çalma eylemi sürüyor.

İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük çalma eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlarda, bugün de 09.15'te bir dakika boyunca düdük çalındı.

Kadıköy rıhtımında Beşiktaş ve Eminönü iskelelerine yanaşan Şehir Hatları vapurlarında da düdük çalma eylemi gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı'nda farklı iskelelerde yolcularını bekleyen vapurlar da düdük çalma eylemine katıldı.

Vapur ve iskele personeli alkışlayarak düdük çalma eylemine destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kağıthane'de çatı katında çıkan yangın söndürüldüKağıthane'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
1 Mayıs Erzincan’da kutlandı1 Mayıs Erzincan’da kutlandı
Artvin’de boğa güreşleri festivalleri başladıArtvin’de boğa güreşleri festivalleri başladı
Anahtar Kelimeler:
şehir hatları vapurları

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:08
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Selin yilmaz eczanesi
Kadikoy
Bahariye cadde eczanesi
Kadikoy
Gözdem eczanesi
Kucukcekmece
Samatya aruç eczanesi
Fatih
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Güneş gören eczanesi
Sile
Hilal eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.