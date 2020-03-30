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Şehir içi ulaşımda tedbirlerini arttırıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında her alanda tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımda da önemli kararları uygulamaya koydu.Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kararların ilki belediyeye ait şehir içi otobüslerindeki oturma düzeni oldu.

Şehir içi ulaşımda tedbirlerini arttırıldı

Korona virüsle mücadele kapsamında her alanda tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımda da önemli kararları uygulamaya koydu.
Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kararların ilki belediyeye ait şehir içi otobüslerindeki oturma düzeni oldu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, şehir içi otobüslerde seyrek oturma düzenine geçerek kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıyacak olan Adıyaman Belediyesi tarafından otobüslere, yolcular için bir de dezenfektan koyduruldu.
Bir başka kararı da gece otobüsleri için alan yetkililer, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında hizmet veren gece seferlerini de korona virüs tedbirleri kapsamında kaldırdı.
Alınan tedbirlerin yanında, sağlık çalışanlarına yönelik yenilikleri hayata geçirmeye de devam eden Adıyaman Belediyesi, daha önce sağlık personeli için alınan ücretsiz servis kararının bir benzerinin eczane çalışanları için alındığını açıkladı. Buna göre, Adıyaman Eczacılar Odasından alınacak kimlik kartlarıyla tüm eczane çalışanlarının şehir içi otobüslerden ücretsiz yararlanacağı dile getirildi.

Şehir içi ulaşımda tedbirlerini arttırıldı

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