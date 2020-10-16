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Şehir magandaları çay bahçesini kullanılamaz hale getirdi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.10.2020 10:54 | Son Güncelleme

Samsun’da Kültür Park’ta kapalı halde bulunan çay bahçesi şehir magandaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Kültür Park’taki çay bahçesi şehir magandalarının uğrak yeri haline geldi.

Samsun’da Kültür Park’ta kapalı halde bulunan çay bahçesi şehir magandaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.
İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Kültür Park’taki çay bahçesi şehir magandalarının uğrak yeri haline geldi. Çay bahçesindeki yapının duvarları sprey boyalarla kirletildi. Duvarlar kimliği belirsiz kişiler tarafından ilanı aşk tahtası haline getirildi.
Duvarlara sprey boyalarla yazılar yazılan görsel kirlilik oluşturdu. Sevgilerini anlatmak için bir sürü yol olmasına rağmen duvarlara yazı yazılması vatandaşların tepkisine yol açtı.

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