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Şehir merkezinde otopark sorunu çözülecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile değerlendirme toplantısı yaparak şehir merkezinde başlayacak otopark, yaya yolu, ağaçlandırma gibi çalışmaları masaya yatırdı.
Şehir merkezini misafir odalarına benzeten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaz mevsimiyle beraber çalışmaların hızlanacağını belirterek; "Melikgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza hem belediyede hem de sahada hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak devam ediyoruz. Şehir merkezi ile alakalı yol çalışmalarımız var. Tacettinveli Mahallesi Hunat, Kiçikapı ve Gülük Mahallesi olmak üzere bu alanlarda peyzaj ve temizlik çalışmamız olacak. Bu saydığım yerler şehir merkezleri ve ben şehir merkezlerini bir evin misafir odasına benzetiyorum, buralar misafir odamız gibi temiz düzenli ve nezih olmalı. Bu kapsamda çalışmalara başladık. Kartal Bulvarı’ndan Kiçikapı’ya kadar olan bölgede yeni yolların açılması, yaya yolu ve ağaçlandırma çalışmamız olacak. Buradaki düzensiz otoparklanmayı da giderecek düzenli bir otopark sistemi kuracağız. Bu yaz itibariyle yoğun bir mesai dönemine giriyoruz virüsten dolayı diğer işlerimize çok fazla zaman ayıramıyoruz” dedi.
“Özellikle planlama ve projelendirme çalışmalarımız devam ediyor” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Şehir merkezimizi vaat ettiğimiz gibi tertemiz ve güzel bir hale getireceğiz. Otopark konusunda yoğun bir mesai harcıyoruz. Kayseri Lisesi ve arkasının olduğu bölgede otopark çalışması gerçekleştireceğiz. İnşallah bu yaz bu bölgelerin ayağa kalktığını, güzelleştiğini ve çok daha nitelikli bir hale geldiğini hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

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