Şehir merkezinde trafik ve otopark sorunu çözülecek

Melikgazi Belediyesi, Melikgazi şehir merkezinde trafiği rahatlatmak, daha seri ve rahat ulaşım için otopark çalışmalarına başladı. Yapılan yeni çalışmayla birlikte şehir merkezinde trafik kurallarına uygun bir park etme sağlanacak.

Şehir merkezini misafir odasına benzeten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu çalışmaların başladığını hatırlatarak, “Melikgazi’nin merkezi Hunat, Kiçikapı, Cumhuriyet Meydanı gibi Kayseri’nin en yoğun kullanılan yerlerini misafir odası olarak tanımlıyorum. Misafir odası her zaman düzenli olduğu gibi şehir merkezlerimizi de çok güzel bir hale getireceğiz. Yoğunluğun şehir merkezinde trafik yükünü artırdığını gördük. Bu nedenle düzenli bir otorparklaşma için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Özellikle şehir merkezinde şehir merkezinde yapacağımız çalışma ile sabah, öğle, akşam ve hafta sonu gibi belli zamanlarda otoparklanma sayılarını tespit edeceğiz. Akabinde park yapımındaki hatalar ve park yapılmaması gereken noktaları tespit edeceğiz. Çünkü bu hatalar araç trafiğini önlüyor. En kısa zamana da hem otopark düzenlemesi yapacağız hem de şehir merkezindeki trafiğin daha seri ve rahat olmasının sağlayacak tedbirler alacağız.” dedi.

Şehir merkezindeki karışıklığı önleyip görüntü ve trafik açısından düzen getireceklerini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları kaydetti:

“Bunun yanında Tacettin Veli, Gülük Mahallesi gibi daha önceden eski yapıların bulunduğu ama yıkılmış ve yüzlerce hissedarı olan parselleri çözmek için bir çalışma başlattık. Çözerken de vatandaşımızı mağdur etmemek için Tacettin Veli’den 150 kamyonluk hafriyat çıkardık. Şehir merkezini daha temiz ve nezih bir hale getirdik. Daha sonra da kaldırım ve ağaçlandırma çalışmamız olacak. Buralara da otopark ihtiyacını karşılayacak şekilde düzen getireceğiz. Şehir merkezindeki karışıklığı önleyip düzen getirdiğimizde hem otopark ihtiyacı giderilecek, hem de trafik daha düzenli hale gelecek. Nitelikli güzel bir çalışmayı başlattık. Bu çalışma tüm Kayseri’ye hitap eden bir çalışma. Tüm Melikgazi’ye ve Kayserimize hayırlı olsun.”

