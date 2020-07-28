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Şehir Mezarlığı’nda KİOSK sistemi

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi mezarlık içinde yeni otopark yapıp, yollarda bakım, onarım asfaltlama çalışmaları yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi mezarlık içinde yeni otopark yapıp, yollarda bakım, onarım asfaltlama çalışmaları yaptı. Vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştıracak KİOSK sisteminin montajı da yapıldı.
Gasilhane önüne montajı yapılan 2 adet KİOSK sistemi sayesinde kabir yerlerine ulaşım kolaylaşacak. Kolay kullanıma sahip sisteme vatandaşlar verileri girerek, kabirlerin nerede olduğuna kolayca bulabilirler.
Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da Şehir Mezarlığında yapılan çalışmaları yerinde inceleyip açıklamalarda bulundular.
Şehir Mezarlığı’nda var olan otopark sorununu ortadan kaldıracaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mezarlık içinde 20 bin metrekarelik otopark alanı oluşturduklarını, alanda şuan dolgu ve sıkılaştırma çalışmalarının yapıldığını, mezarlık ziyaretleri sırasında artık otopark sorununun yaşanmayacağını kaydetti.

“Şehitlik girişi düzenleniyor”
Mezarlık içerisinde bulunan yolların bakım-onarım ve asfaltlama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğüne dikkat çeken Başkan Gürkan, “Şehitliğimizin girişini yeniden düzenliyoruz. Yakın zamanda buradaki düzenlemeyi tamamlayacağız. Mezarlığımızın içinde teknolojik imkanlardan da faydalanıyoruz. Yakınlarının yerini bilmeyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla bütün verilerin yüklü olduğu iki adet kiosk gasilhane yanına monte edilerek hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız verilerini girdikleri yakınlarının mezarlarına kolaylıkla ulaşabilecek. Bir diğer yenilik ise Sağlık İl Müdürlüğü ve hastaneler ile kurulan sistem doğrultusunda vefat eden vatandaşımızın bilgileri otomatik olarak Şehir Mezarlığında bulunan sisteme girecek. Bu bilgiler doğrultusunda ekiplerimiz yola çıkarak il dışı veya il içi naklini gerçekleştiriyorlar” şeklinde konuştu.

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