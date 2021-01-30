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Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu taşıdılar

30.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu taşıdılar

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 155 adet otobüs, 2020 yılında 7 milyon 644 bin yolcu taşırken bu sayı, son yılların en fazla taşınan yolcu sayısı olduğu belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 155 adet otobüs, 2020 yılında 7 milyon 644 bin yolcu taşırken bu sayı, son yılların en fazla taşınan yolcu sayısı olduğu belirtildi. 65 yaş üzeri ücretsiz taşınan yolcu sayısı ise 1 milyon 231 bin olurken, pandemi sürecinden dolayı bu sayıda belirgin azalma gözlendi.
Trabzon’un zorlu coğrafi koşullarına rağmen büyük otobüsler zaman zaman dar yolları geçmekte sıkıntılar yaşarken, özellikle şehir içindeki duraklara araç yoğunluğu yüzünden yanaşamıyor. Zor coğrafi şartlar yüzünden bazı kırsal alanlara büyük otobüsler yolların darlığı ve elverişsizliği yüzünden gidemezken bu bölgelere kısıtlı hizmet veriliyor. Tüm bunlara rağmen 155 adet otobüs ile şehir içi ve ilçelere 2020 yılında 7 milyon 644 bin yolcu taşınırken, bu sayı şehrin 813 bin 693 olan nüfusunun da 9 katının üzerinde.

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