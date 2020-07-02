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"Şehir Şehir Eskrim" projesi Erzurum'da

ANKARA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

"Şehir Şehir Eskrim" projesi Erzurum'da

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yedinci durağı Erzurum oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Erzurum Çifte Minareli Medrese önündeki etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, ilde yürütülen eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şenses, "Erzurum'da eskrim 2007'de eskrim antrenörümüz Mehmet Ali Dayanç'ın Erzurum'a gelmesiyle başladı. Şu an itibarıyla Türkiye genelinde kazanılmış 80 civarı madalyamız, 17'nin üzerinde milli sporcumuz var. Erzurum'da epe branşındaki başarımızın sırrı öncelikle ailelerin eskrime ve hocalarımıza duyduğu güvenden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Erzurum İl Temsilcisi Nevzat Dumanoğlu, eskrim antrenörü Mehmet Ali Dayanç ve milli eskrimciler Emir Akal ile Bumin Kağan Özdemir, projenin röportaj konuğu olarak eskrimle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Emir Akal ile Bumin Kağan Özdemir, sporculuk geçmişleri ve hedefleri hakkında da bilgi verdi.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin sekizinci durağı Muş olacak.

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