Şehir sokak sokak temizleniyor

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi mahalle mahalle dolaşarak mıntıka temizliği gerçekleştiriyor.

Ekipler, Hükümet Caddesi başta olmak üzere ana arterlerin tamamında mıntıka temizliği faaliyetlerini yürütürken, vatandaşların sıklıkla kullandığı cadde ve sokaklar da düzenli olarak temizleniyor. Mıntıka temizliği çalışmaları kapsamında Hürriyet, Değirmenaltı ve Karadeniz mahallelerinin yanı sıra, çarşı içindeki yoğun cadde ve sokaklar olan Peştamalcı Caddesi ve Kolordu Caddesi ile Avukatlar Sokağı’nda da mıntıka çalışması gerçekleştirildi. Hafta sonu yazdan kalma bir gün geçiren Süleymanpaşa’da vatandaşların piknik alanlarına gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle hafta başında ekipler Atatürk Ormanı başta olmak üzere tüm piknik alanlarında da mıntıka temizliği gerçekleştirerek, doğaya zarar verebilecek her türlü atığı uzaklaştırdı.

“Kullanılmış maskeler çöp değil tıbbi atık olarak değerlendirilmeli”

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rutin çöp toplama çalışmalarının yanı sıra mıntıka faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Uygun şekilde bertaraf edilmeyerek çöp kutularına ve hatta yerlere atılan kullanılmış maskelerin hem halk sağlığını hem de temizlik çalışanlarının sağlığını ciddi oranda tehlikeye attığı ifade edilerek, vatandaşların kullanılmış maskelerini çöp olarak değil tıbbi atık olarak değerlendirmeleri ve ona göre bertaraf etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

