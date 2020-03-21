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Şehir Süleymanpaşa’da yetişen çiçeklerle renkleniyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.03.2020 13:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kendi serasında yetiştirdiği çiçeklerle ilçeyi renklendirmeye başladı.Refüj, yeşil alanlar park ve mesire alanları ile ilgili çalışmaları arttıran ekipler Süleymanpaşa Belediyesi’nin kendi serasında yetiştirdiği mevsimsel çiçekler ile şehri renklendirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kendi serasında yetiştirdiği çiçeklerle ilçeyi renklendirmeye başladı.
Refüj, yeşil alanlar park ve mesire alanları ile ilgili çalışmaları arttıran ekipler Süleymanpaşa Belediyesi’nin kendi serasında yetiştirdiği mevsimsel çiçekler ile şehri renklendirdi. Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanında kaldırım kenarlarındaki yabani otların temizlenmesi çalışmasına da başlayan ekipler refüjlerde de çapa çalışması yaparak çiçek ekimi gerçekleştirdi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Ziraat Fakültesi tarafından Naip’de kurulan Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Merkezi’nden klonlanan 5 bin tohum da Süleymanpaşa Belediyesi’ne teslim edilirken tohumların çiçeğe dönmeye başlayıp toprakla buluşmaya hazırlandığı belirtildi. Çiçek ekimlerinin yanı sıra yabani otlara karşı ilaçlama çalışmasında da bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi misina çalışması ile de yabani otlarını kesimlerini gerçekleştirerek şehri arındırdı.

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