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Şehir Tiyatroları, bu kez çocuklar için sahnede

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da Sekapark’ta “Yaramaz Notalar” isimli oyunuyla çocuklarla buluşacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi sürecinde halkın moral ve motivasyonunu yükseltmek ve sağlık adına gerekli bilinçlendirmeyi sağlayabilmek adına tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da Sekapark’ta “Yaramaz Notalar” isimli oyunuyla çocuklarla buluşacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi sürecinde halkın moral ve motivasyonunu yükseltmek ve sağlık adına gerekli bilinçlendirmeyi sağlayabilmek adına tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Yeni normalleşme süreciyle birlikte açık havada tiyatro etkinliklerine başlayan ve "Mesafeli Kabare" oyununu seyirci ile buluşturan Kocaeli Şehir Tiyatroları, şimdi de çocuklar için "Yaramaz Notalar" adlı çocuk oyununu sahneye koyuyor. Açık havada oynanacak olan bu güzel oyun 12 ilçeyi dolaşarak Kocaeli’deki tüm çocuklarla buluşmayı hedefliyor.
Yaramaz Notalar’ın tiyatro gösterimi maske, mesafe ve hijyene dikkat çekerek çocukları hem eğlendirmeyi hem de bilinçlendirmeyi hedefliyor. Hayal Şahin tarafından yazılan müzikli oyun, kurum sanatçılarından olan Ozan Şahin tarafından sahneleniyor. Oyunu hazırlarken pandemi sürecinin getirdiği tüm kurallara uyuluyor. Bu kapsamda sahne dezenfekte ediliyor, çalışan tüm ekibin belli aralıklarla ateşi ölçülüyor, maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösteriliyor. “Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyunu, 20 Ağustos günü saat 19.00’da Sekapark Uçurtma Tepesi’nde izleyicileriyle buluşacak.
“Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyunu hakkında konuşan Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, oyunu çocukların çok beğeneceklerine değinirken yönetmen Ozan Şahin ise, "Oyunu izleyen çocuklara vermek istediğimiz mesaj, hayallerinden vazgeçmemeyi ve sevdikleri işi yapmaları gerektiğidir. Sorumluluk kavramı üzerinde düşünmeleri ve bu bilinci iletmek istiyoruz. Çünkü sanatın var olmadığı toplumlarda, toplumsal bilincin ve hoşgörünün azaldığını görmekteyiz. Bu doğrultuda oyunumuzda müzik olmazsa toplumda ne gibi eksikler olacağını cevaplamış olduk” dedi.

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Sabah
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Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:02
Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Şifa Eczanesi
Kandira
Beylik Eczanesi
Gebze
Can Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
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Kartepe
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