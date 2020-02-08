YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Şehir Tiyatroları’ndan iki yeni komedi oyunu

Şehir Tiyatroları’ndan iki yeni komedi oyunu

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.02.2020 11:31 | Son Güncelleme

Jules Verne’ın ünlü romanı ‘80 Günde Devr-i Alem’ ile Becky Mode’un yazdığı ‘Tamamen Doluyuz’ adlı komedi oyunları, SDKM’de prömiyer yapacak.Jules Verne’nin ünlü romanı ‘80 Günde Devr-i Alem’ ile Becky Mode’un yazdığı ‘Tamamen Doluyuz’ adlı komedi oyunları, Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde prömiyer yapacak.

Şehir Tiyatroları’ndan iki yeni komedi oyunu

Jules Verne’ın ünlü romanı ‘80 Günde Devr-i Alem’ ile Becky Mode’un yazdığı ‘Tamamen Doluyuz’ adlı komedi oyunları, SDKM’de prömiyer yapacak.
Jules Verne’nin ünlü romanı ‘80 Günde Devr-i Alem’ ile Becky Mode’un yazdığı ‘Tamamen Doluyuz’ adlı komedi oyunları, Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde prömiyer yapacak. Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından prova çalışmaları yoğun şekilde devam eden oyunlardan ‘Tamamen Doluyuz’ 12 Şubat Çarşamba günü prömiyerini gerçekleştirecek. Yönetmenlik koltuğunda Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Volkan Dinç bulunuyor. ‘80 Günde Devr-i Alem’in ise yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu üstlenirken prömiyerini 15 Şubat Cumartesi günü yapacak. Şehir Tiyatroları, aynı hafta içinde 2 komedi oyununun prömiyerini yaparak Kocaelili tiyatro severleri gülmeye doyuracak.
Kocaeli Şehir Tiyatroları bu hafta 2 yeni komedi oyunuyla seyirciyle buluşuyor. 12 Şubat Çarşamba günü seyirciyle buluşacak olan ilk komedi oyunu ‘Tamamen Doluyuz’ olacak. Aytek Mete Elgün’ün oynayacağı tek perdeli oyun, Türk izleyicisin de yakından takip ettiği Cosby Ailesi adlı dizinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından doksanlı yıllarda yazıldı. Oyunda, New York’un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika’nın Orta Bölgesi’nden gelen, kendi mesleğini yapamayan ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel’e yakın bir iş günü canlandırılıyor.
Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın aynı hafta içinde prömiyer yapacağı ikinci oyun ise Jules Verne’ın 1872 yılında yazdığı ünlü romanı ‘80 Günde Devr-i Alem’ olacak. 15 Şubat Cumartesi günü tiyatro severlerle buluşacak 2 perdelik oyunun yönetmenlik koltuğunda Gökhan Kocaoğlu bulunuyor. Birçok kere sinema ve tiyatro sahnesine taşınmış olup seyircisinden coşkuyla tam not alan oyunda yalnızca beş oyuncu düzinelerce farklı role hayat veriyor. Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa çıkaracak oyun; ‘İnanmak’ teması üzerine kurulu. Sahneye taşınacak 80 Günde Devr-i Alem’in oyuncu kadrosunda Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Sivas’ta eller semaya açıldı

Sivas’ta eller semaya açıldı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:19
İkindi
16:05
Akşam
18:32
Yatsı
19:53

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Çankaya Eczanesi
Darica
Ezgi Eczanesi
Derince
Derbent Eczanesi
Kartepe
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartepe Belediyesi karla mücadele tedbirlerini aldı

Kartepe Belediyesi karla mücadele tedbirlerini aldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.