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Şehir Tiyatrolarından yeni oyun: Dördüncü Ay

MERSİN HABERLERİ  | 04.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, töre cinayetlerine dikkat çeken ‘Dördüncü Ay’ oyununu izleyicilerle buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, töre cinayetlerine dikkat çeken ‘Dördüncü Ay’ oyununu izleyicilerle buluşturdu. Yeni sezonun üçüncü oyunu olarak sahneye konan Dördüncü Ay’da, töre cinayetine kurban giden 4 aylık hamile bir kadının yaşadığı şiddet anlatılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatroları, Dördüncü Ay oyununu Kongre ve Sergi Sarayında sahneledi. Kalabalık bir izleyici topluluğunun izlediği ve Şehir Tiyatroları oyuncularından Gökhan Şimşek’in yönettiği oyunun başrollerini yine Şehir Tiyatroları oyuncularından Güvenç Gümüş ile Gülhatun Kutlay paylaştı.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekti
İsveç’te yaşayan ve anne babalarını trafik kazasında kaybetmiş 2 kardeşin dramının anlatıldığı oyun, kadına yönelik şiddet ve töre cinayetinin neden olduğu trajediye dikkat çekiyor. Töre cinayetine kurban giden kızın 4 aylık hamile olmasından dolayı “Dördüncü Ay” ismi verilen oyun, gerçek hayatta yaşanmış bir olaydan sahneye aktarıldı.
Kadına yönelik şiddet ve töre cinayetlerinin neden olduğu trajedilere farklı bir gözden bakılmasını sağlayan oyun sonrası sahneye gelen Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Bengi İspir Özdülger, yönetmen ve oyuncuları tebrik ettiler.
Daire Başkanı Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak, bu tür toplumsal mesaj veren oyunları sahnelemeye devam edeceklerini belirterek, “Başkanımız Vahap Seçer’in talimatları doğrultusunda, Mersinli sanatseverlerimizin beklentilerine uygun etkinliklerimiz artarak devam edecek ve Mersin gerçek anlamda bir kültür ve sanat kenti olacak” dedi.
“Dördüncü Ay” isimli oyun, şubat ayının sonuna kadar her cuma saat 19.30’da Kongre ve Sergi Sarayında ücretsiz olarak sahnelenecek.

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