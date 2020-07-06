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Şehir turuyla Konya’yı yakından tanıyorlar

KONYA HABERLERİ  | 06.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin şehri daha yakından tanıması için üstü açık çift katlı otobüsle şehir turları düzenlemeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin şehri daha yakından tanıması için üstü açık çift katlı otobüsle şehir turları düzenlemeye devam ediyor. Uzman rehber eşliğinde tarihi ve kültürel noktaların tanıtıldığı panoramik turda, ziyaretçiler Konya tarihine yakından tanıklık ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen misafirlere tarihi ve kültürel noktaları yakından tanıtmak için üstü açık çift katlı otobüsle şehir turları düzenlemeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin turizm faaliyetlerinden olan şehir turu etkinliği, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte hijyen kuralları sağlanarak yeniden hizmet vermeye başladı. Konya’yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, uzman rehber eşliğinde katıldıkları panoramik otobüs turunda şehrin tarihi ve kültürel değeri bulunan 49 noktası hakkında eşsiz bilgilere sahip olurken unutamayacakları keyifli bir gün yaşıyor. Mevlana Türbesi, Alaaddin Camii, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Şems-i Tebrizi Türbesi, Sille gibi geçmişin izlerini taşıyan önemli noktaları gezme fırsatı bulan ziyaretçiler, Konya’yı daha yakından tanımalarına fırsat tanıyan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin otobüsle şehir turları, her gün 11.00, 14.00 ve 16.00 saatleri arasında Mevlana Meydanı Turizm Durağından başlıyor ve yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor.

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Karatay
Yaren Eczanesi
Karatay
Candan Eczanesi
Selcuklu
Dost Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
Gürel Eczanesi
Selcuklu
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