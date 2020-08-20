YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Şehirde karış karış denetim

Şehirde karış karış denetim

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince KOVİD19 ile mücadele kapsamında şehirde karış karış denetim gerçekleştirildi.Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan KOVİD-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 5 kişiye maske takmamaktan 4 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince KOVİD19 ile mücadele kapsamında şehirde karış karış denetim gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan KOVİD-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 5 kişiye maske takmamaktan 4 bin 500 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların devamında 78 adet berber ve kuaför ve güzellik merkezi, 113 adet ticari taksi, 103 adet toplu ulaşım aracı denetlenerek, 3 bin 416 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerince, 42 adet lokanta, restoran, kafe vb. yerler, 78 adet kahvehane, kıraathane, 2 adet AVM ve içerisinde bulunan 112 iş yeri, 7 adet pazar yer, 7 adet hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 16 adet sahil bantları, park/piknik alanı mesire yeri, 37 adet çay bahçesi, 1 lunapark haftanın 3 günü, 12 adet ganyan bayii, 41 adet cami denetlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Adıyaman’da korona virüs denetimi yapıldı
Adıyaman’da korona virüs denetimi yapıldı
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:18
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:09
Yatsı
21:37

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Lokman Hekim Eczanesi
Corlu
Çorlu Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Halk Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Hilal Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Karakol inşaatı yükseliyor
Karakol inşaatı yükseliyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi
TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.