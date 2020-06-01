Şehirden köye dönüş başladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, eskiden köy olan kırsal mahallelere göç başladı. Korona virüs vakalarının ardından Silvan ilçe merkezinde yaşayan vatandaş, kırsal mahallelere ev yapmaya başladı.

Silvan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde bazı vatandaşlar eski taş ev satın alırken, bazıları ise yeni ev yapmaya başladı. İlçeye 5-10 kilometre uzaklıktaki doğa manzaralı Susuz Mahallesi de ilgi gören yerleşim yerlerinin başında geliyor. Silvan ilçe merkezinden gelip Susuz Mahallesinde ev yapan 52 yaşındaki İhsan Yılmaz, "Yılın 10 ayını burada geçiriyorum. Benim gibi çok sayıda vatandaş burada ev yapmaya başladı. Burası çok güzel bir yer. Doğa güzelliği olan ve bol oksijenli harika bir yer. Çevremdeki insanları da buraya çekmeye çalışıyorum. Şehir merkezindeki yaşam ile doğadaki yaşam arasında çok büyük bir fark var. Mart ayı itibariyle korona virüs salgını nedeniyle bir çok insan şehirlerde yaşamak istemiyor. Bende burada ev yaptım" dedi.

