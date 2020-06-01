YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Şehirden köye dönüş başladı

Şehirden köye dönüş başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, eskiden köy olan kırsal mahallelere göç başladı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, eskiden köy olan kırsal mahallelere göç başladı. Korona virüs vakalarının ardından Silvan ilçe merkezinde yaşayan vatandaş, kırsal mahallelere ev yapmaya başladı.
Silvan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde bazı vatandaşlar eski taş ev satın alırken, bazıları ise yeni ev yapmaya başladı. İlçeye 5-10 kilometre uzaklıktaki doğa manzaralı Susuz Mahallesi de ilgi gören yerleşim yerlerinin başında geliyor. Silvan ilçe merkezinden gelip Susuz Mahallesinde ev yapan 52 yaşındaki İhsan Yılmaz, "Yılın 10 ayını burada geçiriyorum. Benim gibi çok sayıda vatandaş burada ev yapmaya başladı. Burası çok güzel bir yer. Doğa güzelliği olan ve bol oksijenli harika bir yer. Çevremdeki insanları da buraya çekmeye çalışıyorum. Şehir merkezindeki yaşam ile doğadaki yaşam arasında çok büyük bir fark var. Mart ayı itibariyle korona virüs salgını nedeniyle bir çok insan şehirlerde yaşamak istemiyor. Bende burada ev yaptım" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski fotoğrafına yorum yağdı! Eski fotoğrafına yorum yağdı!
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

Öğretmenleri söyledi, öğrenciler aileleriyle uyguladı

Öğretmenleri söyledi, öğrenciler aileleriyle uyguladı

İkinci kattan atlayan kadın yaralandı

İkinci kattan atlayan kadın yaralandı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

İncirliova’da gergin anlar

İncirliova’da gergin anlar

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:51
Öğle
12:22
İkindi
16:14
Akşam
19:43
Yatsı
21:20

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Polis memurunun aşk intiharı

Polis memurunun aşk intiharı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.