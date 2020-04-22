ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez’den 23 Nisan mesajı

ŞEHİRDER (Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği) Başkanı Vedat Eğilmez yaptığı açıklamada hâkimiyetin kayıtsız şartsız Türk Milleti’ne ait olduğunun cihana duyurulduğu tarihin 23 Nisan olduğunu söyledi.

ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez, TBMM’nin açılışının 100. Yılı vesilesiyle yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İlk meclisimizin açılışının 100. Yıldönümünü içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte idrak ediyor oluşumuz ayrıca bir anlam içermektedir. “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu vurgusunu yapan bir çocuk bayramı olma kıvamını, her yıldönümünde anmakla hafızamızda canlı tutmaya çalıştığımız mananın idrakine vardığımızda bulacaktır. 23 Nisan 1920 Cuma günü namazdan sonra Kur’an tilaveti ve dualarla açılan ilk meclis Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu meclisidir. Bu meclisin hangi şartlarda, hangi amaçla oluştuğu bilgisi “kurucu meclis” olması dolayısıyla bizi bu devletin ve bu milletin kim olduğu ve varoluş sebebinin ne olduğu bilgisine götürür, götürmelidir. 1918 yılından suların Türklerin lehine durulduğu yıllara kadar mal ve can güvenliği açısından en tehlikeli yer Türk bayrağının altıydı. Bu korkutucu süreçte “kurucu meclis” önce yoğun talep dolayısıyla aday adaylıklar belirlenerek sonra da adayların seçimle belirlendikleri vekillerden oluşmadı. Son Osmanlı Mebusân Meclisinden 78 kişinin fiilen Birinci TBMM’ye katılmaları ve diğer mebusların ise Heyet-i Temsiliye ile valiler ve kumandanlar eliyle seçilmesiyle oluştu. Kurtuluşu ve selameti Yunanistan, İngiltere, İtalya, Fransa ve Amerika’dan bekleyen büyük çoğunluktan ayrıldı. Muazzam bir mücadele vererek bu toprakların sınırlarını, bu toprakların tartışmasız sahibi olan milletin kim olduğunu ve bu devletin ve milletin amacının ne olduğunu açık bir şekilde belirledi. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yıldönümünü; vatanımızın sınırlarının Misakımillî olduğunu, hâkimiyetin kayıtsız şartsız sahibi olan milletin Türk milleti olduğunu ve amacımızın vatanımıza ve istiklalimize göz dikmiş başta içimizdeki sonra dünyadaki tüm gözleri söndürmek, yok etmek olduğunu hatırlatarak kutlamak istiyoruz. Kurucu meclisimizin 100. Yılı kutlu olsun. Allah hayırlara vesile kılsın.”

