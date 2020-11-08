YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Şehirlerarası otobüs terminalinde HES kodu denetimi

Şehirlerarası otobüs terminalinde HES kodu denetimi

AKSARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuların “HES” kodu denetimi yapıldı.

Aksaray Belediyesi tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuların “HES” kodu denetimi yapıldı. Denetimlerde otobüs firmalarının sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Seyahat etmeye hazırlanan yolcuların ateşleri ölçüldü.
İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği "korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından otobüs terminalindeki iş yerleri, otobüs yazıhaneleri ile yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Belediye zabıta ekipleri, yolculara tedbirli olmaları ve maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bunarak HES kodu kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı. Yolcuların ateşleri ölçülerken HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüs firmalarının tedbirlere karşı hassasiyet göstermeleri istendi. Halk sağlığını korumak için yapılan denetim uygulamasının sıklıkla devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
PARTNERJohnny Depp'e bir şok daha!Johnny Depp'e bir şok daha!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu

Aksaray Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:33
İkindi
15:20
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Karatay Eczanesi
Merkez
Kaymak Eczanesi
Merkez
Yeni Ihlara Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.