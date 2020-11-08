Şehirlerarası otobüs terminalinde HES kodu denetimi

Aksaray Belediyesi tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuların “HES” kodu denetimi yapıldı. Denetimlerde otobüs firmalarının sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Seyahat etmeye hazırlanan yolcuların ateşleri ölçüldü.

İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği "korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından otobüs terminalindeki iş yerleri, otobüs yazıhaneleri ile yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Belediye zabıta ekipleri, yolculara tedbirli olmaları ve maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bunarak HES kodu kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı. Yolcuların ateşleri ölçülerken HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüs firmalarının tedbirlere karşı hassasiyet göstermeleri istendi. Halk sağlığını korumak için yapılan denetim uygulamasının sıklıkla devam edeceği bildirildi.

