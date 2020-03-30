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Şehirlerarası otobüs yolculuğu için alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 30.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanmasının ardından Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ilgili komisyon üyeleri tarafından Giresun Otobüs Terminali’nde inceleme yapıldı.

Koronavirüs salgını kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanmasının ardından Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ilgili komisyon üyeleri tarafından Giresun Otobüs Terminali’nde inceleme yapıldı. Ayrıca otogarda oluşturulan Başvuru Masaları’da ziyaret edildi.
Yapılan değerlendirmede; tedbirlerin ivedilikle uygulanması, aciliyet sırasına göre vatandaşlara seyahat izni verilmesi, otobüslerde sosyal mesafe kuralına muhakkak dikkat edilmesi, otobüs giriş ve çıkışlarında tüm yolculara ateş ölçüm testi uygulamalarının titizlikle yapılması konuşuldu.

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