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Şehirlerarası seyahat izinleri için komisyon oluşturuldu

VAN HABERLERİ  | 28.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele için açıkladığı yeni tedbirler kapsamında, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında bugün sabah korona virüs pandemisi ile mücadele için toplanan il idare kurulu, şehirlerarası seyahatlerde izlenecek yol ile ilgili kararlar aldı.

Şehirlerarası seyahat izinleri için komisyon oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele için açıkladığı yeni tedbirler kapsamında, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında bugün sabah korona virüs pandemisi ile mücadele için toplanan il idare kurulu, şehirlerarası seyahatlerde izlenecek yol ile ilgili kararlar aldı. Korona virüs ile mücadelede şimdiye kadar alınan tedbirlerin titizlikle yerine getirildiğini belirtilen Vali Bilmez, özellikle şehirlerarası seyahatler için izinlerin oluşturulan komisyon aracılığıyla verileceğini söyledi. Vali Bilmez, “Oluşturulan komisyonda Valilik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, kaymakamlıklar, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilciler yer aldı. Zorunlu hallerde şehirlerarası seyahat edecek vatandaşlarımız Van ve Erciş ilçesindeki şehirlerarası otogardaki bu komisyondan izin alarak seyahatlerini yapabilecekler” dedi.

Şehirlerarası seyahat izinleri için komisyon oluşturuldu

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