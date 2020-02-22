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Şehirlerarası yolcu taşımacılığını masaya yatırdılar

BİLECİK HABERLERİ  | 22.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması, bunun sürdürülebilir olması ve otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantıya, Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcisi ile otobüs firması yetkilileri katıldı.Vali Şentürk, toplantıda şoförlük mesleğinin zorluğunu anımsatarak, gece ya da gündüz gibi bir kavramları bulunmayan şoförlüğü, ehil kişilerin yapması gerektiğinin altını çizdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması, bunun sürdürülebilir olması ve otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantıya, Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcisi ile otobüs firması yetkilileri katıldı.
Vali Şentürk, toplantıda şoförlük mesleğinin zorluğunu anımsatarak, gece ya da gündüz gibi bir kavramları bulunmayan şoförlüğü, ehil kişilerin yapması gerektiğinin altını çizdi. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını isteyen Vali Şentürk, otobüs firmalarının bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.
Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şunları kaydetti: ’’Şoförlük yapan arkadaşlarımız yorgun yola çıkmamalılar. Özellikle toplu taşıma işini yapanların da şoförlük mesleği olanlar tarafından yapılmalıdır. Kış şartlarına uygun lastik kullanılmalıdır. Denetimlerde gerekli uyarıları trafik ekiplerimiz yapıyor. Denetimleri ceza yazalım düşüncesinde değil, eğitici mahiyette öne çıkarmalıyız. Seyahatlerde, yolcular canlarını sürücülere emanet ediyor. Otobüs firmaları başta olmak üzere eğitimle, denetimle ve önlemlerle kazaları en aza indirmek için gayret göstermeliyiz. Marmara’yı Akdeniz’e bağlayan karayolu bizim bölgemizden geçiyor. Otobüs yoğunluğunu göz önüne aldığımızda daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapıcı bir yaklaşım ortaya koyarak hep birlikte daha huzurlu daha güvenli bir il oluşturalım.’’
Toplantı ilgili kurum ve firmaların görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.

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