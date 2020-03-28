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Şehirlerarası yolculuk komisyonu oluşturuldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.03.2020 17:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek genelgesi ile durdurulan şehirler arası yolculuklar için Balıkesir Valiliği tarafından "Seyahat İzin Kurulu" oluşturuldu.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek genelgesi ile durdurulan şehirler arası yolculuklar için Balıkesir Valiliği tarafından "Seyahat İzin Kurulu" oluşturuldu.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.03.2020 tarihli Korona virüs Tedbirleri/ Otobüs Seferleri konulu genelgesi gereği, Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca 28.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı alınmış olup, ilgi genelgede belirtilen ek tedbirlere istinaden; İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenleneceği belirtilmektedir. Bu nedenle, Balıkesir il merkezinde zorunlu seyahat gerçekleştirecek vatandaşlarımız ile ilgili "Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlemek üzere, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Gökmenoğlu başkanlığında ve koordinasyonunda; Büyükşehir Belediye Başkanlığı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Müdürü Atınç Akıncı, Altıeylül İlçe Emniyet Müdür Vekili Güven Türkmen, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Arzu Koç, Polis Memuru Bahadır Yılmaz, Polis Memuru İsa Ceylan, Polis Memuru Atakan Şahin, Polis Memuru Tamer Duvarcı, İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş İhsan Çınar, Ticaret Odası Meclis Üyesi Atalay Yıldıran tarafından "Seyahat İzin Kurulu" oluşturulmuştur. Kurul, Balıkesir Şehirler Arası Otobüs Terminalinde oluşturulacak büroda göreve başlayacaktır" açıklaması yapıldı.
Bu oluşturulan kurul Balıkesir merkez için olup, diğer ilçeler de yukarıda belirtilen komisyonları kuracaklardır açıklaması yapıldı.

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