YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Şehit aileleri bir arada

Şehit aileleri bir arada

ORDU HABERLERİ  | 03.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Ordu’da şehit yakınları Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek Karadeniz turu yaptı.Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde olan Şehit Temel Şimşir Gemisinde gerçekleştirilen programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu’da şehit yakınları Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek Karadeniz turu yaptı.
Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde olan Şehit Temel Şimşir Gemisinde gerçekleştirilen programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve şehit yakınlarının katıldı.
Program sırasında Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler şehit yakınlarının bulundukları masaları tek tek gezerek hoş geldiniz dileklerinde bulunarak, Kurban Bayramlarını kutladılar. Daha sonra Vali Sonel ve Başkan Güler şehit aileleriyle aynı sofrayı paylaşarak onlarla sohbet ettiler.
Devletin şefkat ve güler yüzünün her daim gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Büyükşehir Belediyemize ait olan gemide şehit yakınlarıyla beraber bir kahvaltı programı düzenlendi. Şehit aileleri ve onların yakınları bizlerin başının tacı. Bu programda onlarla bir arada olmak bizleri mutlu etti. Devletimizin şefkatini ve güler yüzünü her daim onlara göstermemiz gerekiyor. Bu programı düzenleyen ve emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Gerçekleştirilen programla kahraman şehitlerin yâd edildiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, “Ordu halkının gemiyle buluşmasını şehitlerimizin aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaptık. Bugün hem Kurban Bayramı vesilesi ile hem de bir arada olmak maksadıyla buluştuk. Onlarla sohbet ettik, taleplerini dinledik, bayramlarını kutladık, dualar ettik. Aynı zamanda çocuklarımıza hediyeler dağıtarak onları sevindirmek istedik. Onlar bizim başımızın taçları. Burada kahraman şehitlerimizi dualarla yâd ettik. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.
Şehit aileleri adına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi Başkanı Hasan Kaplan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizler için şehit aileleri için onur verici, sevindirici bir program düzenledi. Programda bir araya gelerek şehit aileleriyle de kaynaşma ortamı oluşturuldu. Ben şehit ailelerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
İnsanın ruhunu okşayan bir program gerçekleştirildiğini söyleyen şehit Burçin Damcı’nın ablası Ayşegül Damcı ise, “İnsanın ruhunu okşayan güzel bir program gerçekleştirildi. Daha öncesinde böyle etkinlikler duymamıştım. Bu anlamda Sayın Mehmet Hilmi Güler’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ordu onunla birlikte renklendi, kentimiz ruh kazandı. Tüm çalışmalarından memnunuz. Böyle bir etkinlik düzenlediği için de kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Tekirdağ "mavi bayraklı" plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Tekirdağ "mavi bayraklı" plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Ordu Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:20
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:50
Yatsı
21:26

Ordu Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Akar Eczanesi
Fatsa
Hayat Eczanesi
Fatsa
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Topaloğlu Eczanesi
Fatsa
Dokuz Eylül Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Öztekin Eczanesi
Golkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’

Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.