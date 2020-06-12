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Şehit Aileleri Derneğinden 2 şehit babasına ziyaret

BATMAN HABERLERİ  | 12.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindekiler, 2 şehit babası olan Ferzende Bulgan’ı evinde ziyaret etti.Sason’a bağlı Yürekli köyünde bulunan evlerinin önüne 2002’de teröristler tarafından döşenen mayının patlamasıyla şehit olan Davut Bulgan ile ağabeyi Sait Bulgan’ın babası Ferzende Bulgan’ı evinde ziyaret eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik le beraberindekiler, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.Ziyarette iki şehit babası Ferzende Bulgan’a Türk bayrağı hediye Çelik, "2002 yılında PKK terör örgütünün kalleş tuzağında biri 8, diğeri 11 yaşındaki iki evladımızı şehit oldu.

Şehit Aileleri Derneğinden 2 şehit babasına ziyaret

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindekiler, 2 şehit babası olan Ferzende Bulgan’ı evinde ziyaret etti.
Sason’a bağlı Yürekli köyünde bulunan evlerinin önüne 2002’de teröristler tarafından döşenen mayının patlamasıyla şehit olan Davut Bulgan ile ağabeyi Sait Bulgan’ın babası Ferzende Bulgan’ı evinde ziyaret eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik le beraberindekiler, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
Ziyarette iki şehit babası Ferzende Bulgan’a Türk bayrağı hediye Çelik, "2002 yılında PKK terör örgütünün kalleş tuzağında biri 8, diğeri 11 yaşındaki iki evladımızı şehit oldu. Hiçbir şeyden habersiz masum 2 şehit. Peki, bunu yapanlar insan olabilir mi, bunu yapanlar insanlıktan nasibini almış olabilir mi, olamaz. Onlar zalimdir, bunları destekleyen de zalimdir. Biz her zaman bu şehitlerimizin aileleriyle dayanışma içinde olacağız. Çok şükür ki devletin bölünmez bütünlüğü uğruna ölenler şehit oluyor. Onları şehit edenler ise dağlarda kargalara yem oluyor" dedi.
Bulgan kendilerini ziyaret eden Çelik ve beraberindekilere teşekkür etti.

Şehit Aileleri Derneğinden 2 şehit babasına ziyaret

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