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Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.04.2020 12:44 | Son Güncelleme

Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır” dedi.14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Şehitler Haftası münasebetiyle Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin bir mesaj yayınladı.

Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır”

Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır” dedi.
14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Şehitler Haftası münasebetiyle Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin bir mesaj yayınladı. Zengin yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Vatan topraklarını canları pahasına koruyarak Şehitlik makamına ulaşan Aziz Şehitlerimizi yad ettiğimiz, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu ve özel bir hafta içerisindeyiz. Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır. Onun içindir ki Millet olma şuur ve bilincinin gelecek nesillere aktarılması hepimizin üzerinde bir borçtur.
Şehitlik, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunun bir göstergesidir. Tarihe bile sığdıramadığımız Aziz Şehitlerimizi, belirli bir güne ya da haftaya sığdırmamız da mümkün değildir. Tüm Çağlara Şahit olan Şehitlerimizin neden ve niçin şehit olduğunun bilincinde olmak Millet şuurunun doğal bir sonucudur. Bu şuurla Aziz Şehitlerimizin geride bizlere emanet ettiklerine, yakınlarına anne-babasına, kardeşlerine gereken hassasiyetin gösterilmesi de bu necip Milletin üzerinde, Şehitlerimizin bir hakkıdır. Bugüne dek vermiş olduğumuz Aziz Şehitlerimizi, Şehitler Haftası münasebetiyle, bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”

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