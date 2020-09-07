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Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Başkan Tekin’e teşekkür ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 07.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yönetici ve üyeleri, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryeri ilçesinde bulunan gaziler ve gazi yakınları, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e geçtiğimiz Şubat ayında vefat eden Kore Gazisi Refik Özberber’in adı ilçesinde bulunan bir caddeye verilmesinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.“Dernek üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum”Dernek Başkanı İsmail Topal, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’i makamında Pazaryeri ilçemizde bulunan gazilerimiz, gazi yakınlarımız ve merhum gazimizi Refik Özberber’in oğlu Orhan Özberber ile beraber ziyaret ettik.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Başkan Tekin’e teşekkür ziyareti

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yönetici ve üyeleri, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryeri ilçesinde bulunan gaziler ve gazi yakınları, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e geçtiğimiz Şubat ayında vefat eden Kore Gazisi Refik Özberber’in adı ilçesinde bulunan bir caddeye verilmesinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
“Dernek üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum”
Dernek Başkanı İsmail Topal, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’i makamında Pazaryeri ilçemizde bulunan gazilerimiz, gazi yakınlarımız ve merhum gazimizi Refik Özberber’in oğlu Orhan Özberber ile beraber ziyaret ettik. Rahmetli Kore gazimiz Refik Özberber’in ismini bir caddeye verdiği için teşekkür ziyaretinde bulunduk. Dernek üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi
Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryeri ilçesinde bulunan gazi ve gazi yakınlarının yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Başkan Tekin’e teşekkür ziyareti

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