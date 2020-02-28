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Şehit aileleri ve gazilerden "birlik" çağrısı

ANKARA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık: - "Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hain saldırıyı, tüm şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz adına şiddetle kınıyoruz" - "Türk milleti için gün, Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, Sarıkamış'tır. Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, İdlib'de Türk askerlerine yapılan hain saldırıyı tüm şehit aileleri ve gaziler adına kınadıklarını belirterek, "Türk milleti için gün, Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, Sarıkamış'tır. Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür." ifadelerini kullandı.

Işık, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İdlib'de sivilleri korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hain saldırının milleti derinden yaraladığını vurgulayan Işık, "Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hain saldırıyı tüm şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz adına şiddetle kınıyoruz. Aziz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin azmini ve kararlılığını sarsmayı hedefleyen bu tür saldırılar, asla milletimizi ve ordumuzu yıldıramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, bu tarifsiz acıyı sinesinde derinden hisseden milletin, bütün iç ve dış düşmanlara karşı tarihten aldığı güç ve azimle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizen Işık, şunları kaydetti:

"Türk milleti için gün, Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, Sarıkamış'tır. Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gaziler, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındadır. Acısını yüreğimizde derinden hissettiğimiz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize baş sağlığı, yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz."

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gaziler İdlib Türk askerleri Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel

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