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Şehit aileleri ziyaret edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.06.2020 10:19 | Son Güncelleme

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2019 yılında şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve 1994 yılında Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Cafer Mavi’nin ailesini ziyaret etti.Şehit aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Arcaklıoğlu’na, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri eşlik etti.Arcaklıoğlu, "Bu memlekette 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele ediliyor.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2019 yılında şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve 1994 yılında Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Cafer Mavi’nin ailesini ziyaret etti.
Şehit aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Arcaklıoğlu’na, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri eşlik etti.
Arcaklıoğlu, "Bu memlekette 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele ediliyor. Evlatlarımızı şehit veriyoruz, gazilerimiz var; ama onların o büyük mücadelesi sayesinde bugün burada huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Şehitlik en yüksek makam, en yüksek mertebe. Devletine, milletine, vatanına canını vermiş kahraman evlatlar yetiştirmişsiniz. Devletimiz ve milletimiz onların emaneti olan sizlerin her zaman yanında. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşın, söyleyin" diye konuştu.

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