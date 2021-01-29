YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.’ye ziyaret

Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.’ye ziyaret

29.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.’ye ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube yönetimi, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube yönetimi, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’ı ziyaret etti.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Sayın; Ali Yavuz, 96 yılı Kuzey Irak Terörle Mücadele Gazisi Süleyman Özdemir ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat’ın babası Aslan Polat ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Spor A.Ş. Genel Müdürü Somtaş, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ve yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.’ye ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı:

Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı:

Kayserispor’da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı

Kayserispor’da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı

Kayserispor’da 14 yerli oyuncu oynadı

Kayserispor’da 14 yerli oyuncu oynadı

4X4 tam donanımlı ambulans Tomarza ilçesine tahsis edildi

4X4 tam donanımlı ambulans Tomarza ilçesine tahsis edildi

İlhan Depe, Altay ile anlaştı

İlhan Depe, Altay ile anlaştı

Kayserispor Luckassen ile anlaştı

Kayserispor Luckassen ile anlaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.