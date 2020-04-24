Şehit ailelerine 23 Nisan ziyareti

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı sebebiyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın ailesini ziyaret eden Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman, Kahraman ailesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Şehit eşi Büşra Kahraman ile şehidin babası Beytullah Kahraman ile bir süre görüşen Vali Toraman istek ve arzularını sordu, devletin her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduğunu söyledi.

Şehit Hasan Kahraman’ın oğlu Gökalp Kahraman’la da yakından ilgilenen Vali Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim, oyuncak ve balon hediye etti.

Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da hazır bulundu.

