YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Şehit ailelerine anlamlı ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Çopuroğlu, vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerimiz Taha Uluçay, Onur Sönmez ve İlhan Odabaşı’nın ailelerini ziyaret ederek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ilettiler hem de bayramlarını tebrik ederek, ailelerin hatırlarını sordu. Ziyaretlerde Başkan Büyükkılıç tarafından Kurn’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaret sonrasında konuşan Başkan Büyükkılıç, “Şehit yakınlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı’nın insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarının ileterek şehitlerimizin aziz hatıralarını andık. Kayseri’deki tüm şehit ailelerimize Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan hediyelerin yanına aynı zamanda sürece de uygun olarak maske de koyarak ailelerimize hatırlatmalarda da bulunduk. Ben şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar inşallah bizler için şefaatçı olur diye de buradan paylaşıyorum. Bizlere bu talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli il başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da sözlerine tüm Kayserililerin bayramını tebrik ederek başladı. Çopuroğlu, şehit ailelerini ziyaret etmekten dolayı ziyadesiyle mutlu olduklarını belirterek “Bu uygulamanın tüm ilçelerde, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız nezdinde şehit ailelerimizi tek tek ziyaret ederek gönüllerini alacağız” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

Evden çıkamayan Osman dede atık malzemelerden sepet yapmayı öğrendi

Evden çıkamayan Osman dede atık malzemelerden sepet yapmayı öğrendi

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.