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Şehit ailelerine Saros Körfezi'nde "moral turu"

EDİRNE HABERLERİ  | 21.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Şehit ailelerine Saros Körfezi'nde "moral turu"

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Keşan Belediyesi iş birliğinde şehit yakınlarına Saros Körfezi'nde moral turu düzenlendi.

Şehit yakınları, İbrice Limanı'na yanaşan Türk Kızılayın iki teknesine görevliler tarafından bindirildi.

Limandan ayrılan tekneler Erikli ve Mecidiye sahili, İtalyan Koyu ve Uzunkum bölgesi açıklarında tur attı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, limanda gazetecilere, şehit ailelerinin en büyük emanet olduğunu söyledi.

Şehitlerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirten Helvacıoğlu, "Sosyal projemizi anlamlı şekilde başlattık. Türk Kızılayımızın tekneleriyle şehit ailelerimize körfezimizde tur düzenledik. Daha sonra gazilerimize ve gazilerimizin aileleriyle de bu etkinliği gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Engelli dernekleri ve dezavantajlılarla tekneyle denizde gezileceğini dile getiren Helvacıoğlu,"Sosyal projemiz sezon sonuna kadar devam edecek. Denizi görmeyen kalmayacak. Bu sosyal projeye Kızılay ile imza atıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Demir de Kızılaya ait teknelerin sosyal projelerde de kullanıldığını kaydetti.

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